Мальта дозволила аборти, якщо є загроза життю вагітної. До цього вони були повністю заборонені

На Мальті парламент одноголосно схвалив закон, який вперше в історії помʼякшує правила щодо абортів — тепер їх можна зробити, якщо є загроза життю вагітної. До цього вони були повністю заборонені.

Про це повідомляє Times of Malta.

Закон дозволяє жінці зробити аборт, якщо її життя перебуває у безпосередній небезпеці або її здоровʼя перебуває в «серйозній небезпеці, яка може призвести до її смерті». Закон дозволяє лікарю перервати вагітність без додаткової консультації лише в тому випадку, якщо життя матері перебуває у безпосередній небезпеці просто зараз.

Втручання можуть проводити тільки в ліцензованих клініках, а якщо плід може жити поза маткою, лікарі мають допомогти жінці народити.