Rolling Stones випустив перший за 18 років альбом — “Hackney Diamonds”

Музичний гурт The Rolling Stones вперше за 18 років випустив альбом “Hackney Diamonds”. Це також буде перший альбом після смерті барабанщика Чарлі Воттса.
Про це пише Reuters.
Мік Джаггер, Кейт Річардс і Ронні Вуд вийшли на сцену лондонського театру й обговорили альбом перед премʼєрою кліпу на сингл “Angry”.
80-річний фронтмен Джаггер сказав, що гурт «дуже запалився», коли записував нову музику. Він описав альбом так: сучасна музика з сумішшю року, балад, танцю та чогось у стилі кантрі.
- У квітні 2020 року гурт Rolling Stones вперше за 8 років випустив нову пісню та присвятив її пандемії. Назвали пісню “Living in a Ghost Town” («Життя в місті-примарі»).