WSJ: Маск позичив мільярд доларів у SpaceX тоді ж, коли купував Twitter

Мільярдер Ілон Маск отримав позику на мільярд доларів від компанії SpaceX, якою він керує як гендиректор. Приблизно в той самий час він купив Twitter (X).

Про це пише The Wall Street Journal.

Журналісти пишуть, що ця «незвичайна» позика — приклад того, як найбагатша людина світу отримує гроші від своєї бізнес-імперії та не «розлучається» з акціями. Це дозволяє Маску отримувати гроші для будь-яких своїх починань, пишуть журналісти.

«SpaceX схвалила позику Маска в жовтні, і того ж місяця Маск зняв усю суму», — пише газета з посиланням на документи, з якими їй вдалось ознайомитись.

У листопаді 2022 року Ілон Маск повернув SpaceX цей мільярд із відсотками.

WSJ зазначають, що не знають, для чого саме Маск брав позику, а на їхні запити про коментарі мільярдер і SpaceX не відповіли.