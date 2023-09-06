«Чесно»: 59 нардепів «зникли» із зали парламенту під час голосування за відкриття е-декларацій

Під час голосування за правку 371 у законопроєкті № 9534 у залі Верховної Ради нібито були відсутні 59 депутатів, повідомив Рух «Чесно». Ця правка передбачає негайне відкриття реєстру електронних декларацій.

За даними «Чесно», фракція «Слуга народу» дала лише 50% голосів за законопроєкт. Для проходження правки забракло підтримки 27 депутатів. 37 «слуг» разом із головою фракції Давидом Арахамією витягли картки, нібито вони були «відсутні» під час голосування за правку, а ще 55 нардепів провладної фракції під час розгляду мали картку в слоті, але не голосували.

Так само «відсутніми» під час голосування за ключову правку були чотири представники «Батьківщини», шість нардепів від «Відновлення України», троє позафракційних депутатів, один представник групи «Довіра», чотири нардепи від «Євросолідарності» і по двоє депутатів від фракції «Голос» і групи «За майбутнє».

Дмитро Микиша і Микола Тищенко голосували проти відкриття реєстру декларацій.

Після голосування голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія закликав колег дозволяти оприлюднювати свої декларації і сам пообіцяв це зробити.

44 народних депутати начебто були відсутні і не підтримали у другому читанні законопроєкт про відновлення декларування в умовах воєнного стану № 9534.

Найбільший відсоток нардепів, які «зникли» під час голосування за відновлення декларування в цілому, у групі «Відновлення України» (41%), фракції «Батьківщина» (27%) та групі «За майбутнє» (24%).