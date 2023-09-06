Помер Ігор Козловський — український історик, релігієзнавець та колишній бранець «ДНР»

Помер український історик, письменник і релігієзнавець Ігор Козловський.

Повідомлення про його смерть із співчуттями зʼявилися на Facebook-сторінці самого Козловського. Релігієзнавиця Людмила Філіпович написала, що у нього стався серцевий напад. Йому було 69 років.

Козловський був відомим у світі діячем та фахівцем із релігієзнавства та духовних систем. Він зустрічався з Папою Римським Павлом ІІ, написав понад 50 наукових книг і мав багато нагород і відзнак, серед яких медаль Австрійського товариства Альберта Швейцера та орден Королівського братства Святого Феотонія (Португалія).

У січні 2016 року його у власній квартирі в Донецьку затримали російські бойовики «ДНР». Він пробув у них в полоні до грудня 2017 року. Визволили його в рамках обміну. Після повернення Козловський відстежував ситуацію з бранцями Кремля й боровся за їхнє визволення.