До Києва прибув Блінкен, він оголосить про допомогу Україні на мільярд доларів

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув в Україну з дводенним візитом, під час поїздки він, імовірно, оголосить про фінансову допомоги на суму понад $1 мільярд.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника Держдепу.

Першою зупинкою Блінкена у Києві став військовий цвинтар, де він разом із міністром закордонних справ України віддав шану полеглим українським воїнам.

Далі держсекретар зустрінеться з Володимиром Зеленським, українськими посадовцями та представниками громадянського суспільства.

СNN пишуть, що Блінкен хоче обговорити з Зеленським ситуацію на фронті. Також під час візиту США та Україна можуть узгодити свої зусилля перед засіданням Генеральної Асамблеї ООН, яке відбудеться пізніше цього місяця.