Генштаб: Війська росії втратили в Україні ще 610 військових і 36 артсистем

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російських військ станом на 6 вересня. За минулу добу окупанти втратили ще приблизно 610 військових убитими, 8 танків, 12 бронемашин, 36 артилерійських систем та одну реактивну, одну систему ППО, 7 дронів, 15 одиниць автотехніки та одну одиницю спецтехніки.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі:

На фронті українські війська продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. Там вони закріплюються на досягнутих рубежах і ведуть контрбатарейну боротьбу. За минулу добу було 28 бойових зіткнень.