Росія зранку атакувала Україну крилатими ракетами та дронами. Є жертви

Російські війська вранці атакували Україну крилатими ракетами та дронами.

В Одеській області в районі Ізмаїлу через атаку дронів загинув працівник агропідприємства, повідомив голова області Олег Кіпер. У кількох населених пунктах руйнування та пожежі. Пошкоджені обʼєкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

На Київ була комбінована атака, повідомили у КМВА. По столиці запустили крилаті ракети Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та, ймовірно, балістичні ракети. ППО збила усі цілі. Руйнувань та постраждалих у столиці немає, але в області від падіння уламків горіло торговельне підприємство.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни запустили 33 цілі — збити вдалося 23. Це сім крилатих ракет Х-101, одна балістична ракета «Іскандер-М» та 15 дронів-камікадзе Shahed. 10 дронів збити не вдалося.