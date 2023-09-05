Відома модель Лінда Євангеліста повідомила, що в неї двічі за 5 років був рак молочної залози

Колишня супермодель, 58-річна Лінда Євангеліста повідомила, що у неї двічі був рак молочної залози. Про це вона вперше публічно розповіла в інтервʼю The Wall Street Journal.

У грудні 2018 року під час щорічної мамографії у неї діагностували онкологічне захворювання, моделі зробили двосторонню мастектомію — видалили тканину молочних залоз. «Тоді я думала, що цього достатньо і що рак грудей не вбʼє мене», – сказала вона.

У липні 2022 року вона виявила шишку на грудях. Після МРТ моделі призначили біопсію, яка показала рак грудного мʼяза.