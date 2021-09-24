Відома модель Лінда Євангеліста вимагає $50 мільйонів через косметичну процедуру, яка її «спотворила»

Колишня супермодель 56-річна Лінда Євангеліста подала позов на $50 мільйонів через косметичну процедуру, яка, за її словами, залишила її «жорстоко спотвореною» і перетворила у «відлюдницю».

Про це повідомляє CNN.

Євангеліста подала позов проти компанії Zeltiq до федерального суду Нью-Йорка за халатність та рекламу, що вводить в оману — «компанія не попередила клієнтів про можливі побічні ефекти після процедури CoolSculpting».

У позові йдеться, що в період з 2015 до 2016 року Євангеліста пройшла кілька процедур, щоб зменшити жир на стегнах, животі, спині, боках і підборідді. Коригувальна операція не допомогла, а навпаки — збільшила її жирові клітини. Модель вимагає $50 мільйонів компенсації за втрачений дохід і емоційні страждання. Євангеліста зазначила, що вона з 2016 року була безробітною моделлю і нічого не заробляла.

Про свою проблему канадська модель повідомила в Instagram, у четвер, 23 вересня.

«Моїм підписникам, які задавалися питанням, чому я не працюю, у той час, як карʼєра моїх однолітків процвітає, причина в тому, що я була жорстоко знівечена процедурою CoolSculpting Zeltiq, яка зробила прямо протилежне тому, що обіцяли», — написала вона.

За словами Євангелісти, після процедур у неї виник рідкісний побічний ефект, який називається парадоксальна жирова гіперплазія, через яку у людей зʼявляються набряки на оброблених ділянках.

«Жирова гіперплазія не тільки позбавила мене засобів до існування, але і відправила мене в цикл глибокої депресії, глибокої печалі і глибокої відрази до себе. В процесі я стала відлюдницею», — сказала вона.