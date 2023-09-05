Зʼявилися супутникові знімки російської авіабази «Енгельс» із літаками, вкритими шинами

Росіяни почали покривати бойові літаки автомобільними шинами. За словами експертів, це зробили, щоб захистити їх від ударів безпілотників.

Про це пише CNN.

На супутникових знімках Maxar з російської авіабази «Енгельс» видно два стратегічні бомбардувальники Ту-95 з автомобільними шинами на них.

Maxar Technologies

За словами представника компанії One Way Aerospace, яка виробляє дрони, шини можуть зменшити тепловий сигнал від літаків, але їх все одно буде видно в інфрачервоному світлі.

Військовий НАТО, який побажав залишитися аонімним, сказав журналістам, що Альянс бачив цю «імпровізацію».

«Ми вважаємо, що це призначено для захисту від безпілотників. Ми не знаємо, чи матиме це якийсь ефект», — сказав він.