Уряд дозволив бойовим медикам переливати кров

Уряд дозволив переливати кров не лише людям з медичною освітою, але й військовослужбовцям, які пройшли відповідне навчання.

Про це Міністерство охорони здоровʼя оголосило 5 вересня.

МОЗ розширює спеціальну навчальну програму з основ трансфузійної терапії. Цей тренінг дозволить бойовим медикам отримати необхідні навички з переливання універсальної першої мінус групи крові. Його можна буде пройти на базі визначених центрів крові.

Ця навчальна програма повністю відповідає стандартам НАТО. У країнах Альянсу вважається нормою навчати переливання крові бойових медиків без медичної освіти. У Норвегії, наприклад, переливати кров мають право навіть звичайні бійці.

Не кожен бойовий медик має відповідну медичну освіту. Переважно допомогою пораненим на передовій та їх евакуацією до стабпунктів або госпіталів займаються люди з відповідними навичками й досвідом, але без медичної освіти.