Уряд дозволив бойовим медикам переливати кров

Уряд дозволив переливати кров не лише людям з медичною освітою, але й військовослужбовцям, які пройшли відповідне навчання.
Про це Міністерство охорони здоровʼя оголосило 5 вересня.
МОЗ розширює спеціальну навчальну програму з основ трансфузійної терапії. Цей тренінг дозволить бойовим медикам отримати необхідні навички з переливання універсальної першої мінус групи крові. Його можна буде пройти на базі визначених центрів крові.
Ця навчальна програма повністю відповідає стандартам НАТО. У країнах Альянсу вважається нормою навчати переливання крові бойових медиків без медичної освіти. У Норвегії, наприклад, переливати кров мають право навіть звичайні бійці.
Не кожен бойовий медик має відповідну медичну освіту. Переважно допомогою пораненим на передовій та їх евакуацією до стабпунктів або госпіталів займаються люди з відповідними навичками й досвідом, але без медичної освіти.
- На початку липня МОЗ ухвалив постанову, що змінила механізм одержання донорської крові та її компонентів. Бойові підрозділи мають формувати запити для забезпечення кровʼю і мати відповідального за цей процес.