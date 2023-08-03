Бойові медики зможуть переливати кров після підготовки МОЗ

Бойові медики зможуть переливати кров після проходження відповідної підготовки Міністерства охорони здоровʼя.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганни Маляр.

За даними МОЗ, понад 60% смертей на полі бою повʼязані з крововтратою. Вчасне переливання крові або її компонентів може суттєво зменшити цей показник, оскільки дозволить виграти час на доставку пораненого до шпиталю. Раніше це могли робити медпрацівники та військовослужбовці з медичною освітою та практичними навичками з трансфузії, однак бойові медики були з цим незгодні.

«Щодо переливання крові. Сподіваюсь, наразі ми поставили крапку в цьому питанні. Бойові медики матимуть право переливати кров. Тут питання стоїть в іншому — щоб ці люди мали відповідну підготовку. Суть дискусії зводилася до цього», — зазначила Маляр.