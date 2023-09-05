Список хвороб не змінився, змінився підхід. У Медсилах ЗСУ розʼяснили оновлення оцінки придатності до служби

Командування Медичних сил ЗСУ виступило з розʼясненнями щодо затвердженого Міноборони оновленого списку хвороб, за яким оцінюють придатність до військової служби. Основний меседж — список хвороб по суті не змінився, але змінився підхід до оцінки придатності.

Про це АрміяInform розповів представник Медичних сил ЗСУ підполковник медичної служби Дмитро Мірошниченко.

За його словами, зміни до списку хвороб розробляли Медсили ЗСУ, Міністерство охорони здоровʼя та Командування Збройних сил. До цього процесу залучали й громадські організації, які давали фідбек від військовослужбовців.

Мірошниченко каже, що список оновили через прогрес у науці та підходах до діагностики тих чи інших хвороб. Оновлення загалом вносять конкретику для лікарів, щоб усі максимально однаково трактували положення про військово-лікарську експертизу і щоб мінімізувати кількість помилок під час ухвалення рішень щодо придатності.

У розділі хвороб, стверджує Мірошниченко, лишилися ті ж самі хвороби і показники, за якими визначають придатність (обмежено придатний, непридатний і придатний), але тепер акцент буде на індивідуальний підхід до кожної людини окремо. Тобто, якщо у військовозобовʼязаного чи військового є хронічні хвороби або певні проблеми із здоровʼям і вони його виражено не турбують, то він може бути визнаний придатним. Наприклад, каже Мірошніченко, якщо людина соматично здорова та її аналізи в нормі, то вона може служити без обмежень. Це працює і навпаки — коли хвороба перейшла в гостру стадію.

Загалом такий підхід, пояснює Мірошниченко, допоможе краще оцінити стан військовослужбовця, щоб командири розуміли, до якої служби варто залучати людину або ж куди краще розподілити військовослужбовця чи військовозобовʼязаного за поточним станом здоровʼя — на тилову службу, у забезпечення чи бойові формування.

«Наприклад, військовослужбовець мав хронічний вірусний гепатит, який ніяк себе не проявляв. Чоловік служив у ремонтній роті під час отримання документів на проходження медичного огляду ВЛК й запитував мене: «Чому я не можу далі виконувати свою роботу, я цим займаюся вже 20 років? Чому виникає питання стосовно моєї придатності до подальшого проходження служби? Я готовий і можу якісно служити далі не зважаючи на ті діагнози, які мені встановлені». Такі випадки непоодинокі. Водночас деякі особи часто маніпулюють, маючи певні захворювання, вважають, що мають підстави уникнути служби за станом здоров’я. Але, знову ж таки, рішення приймаються індивідуально на підставі об’єктивних даних стану їхнього здоров’я», — додав підполковник.

Про що йдеться

Міністерство оборони України нещодавно затвердило наказом № 490 новий розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядковано проходження служби обмежено придатними. Він набув чинності 25 серпня.

Раніше у воєнний час за статтями Розкладу військово-лікарська комісія мала визнавати придатним до військової служби, за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в та 22-в — за ними визнавали непридатним. В оновленні ці статті виключили.

2-в — це клінічно вилікуваний туберкульоз;

4-в — вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;

5-в — безсимптомний ВІЛ;

13-в — хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;

14-в — легкі короткотривалі хворобливі прояви розладів психіки;

17-в — невротичні, пов’язані із стресом і соматоформні розлади при помірно виражених, короткотривалих проявах, з астенічним станом;

21-в — повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи;

22-в — епізодичні та пароксизмальні розлади.

З урахуванням оновлень, тепер людей із вищевказаними хворобами можуть визнати придатними за конкретною військовою спеціальністю після індивідульного обстеження. У разі, наприклад, визнання військовослужбовця непридатним до служби за конкретною спеціальністю командир частини перед переводом людини на іншу посаду може направити її на ВЛК для визначення придатності до служби за новою спеціальністю.

Також наказ деталізував порядок визначення місця служби для обмежено придатних та уточнив порядок ухвалення постанови ВЛК про причинний зв’язок захворювання, травми, поранення.

Окрім цього Міноборони наказом № 456 спростив вимоги до здоровʼя для служби в десантних військах та морській піхоті.