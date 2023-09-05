Джерела «Бабеля»: На Луганщині підірвали «очільника митниці ЛНР» Афанасьєвського

На території так званої «ЛНР» підірвали Юрія Афанасьєвського — очільника митниці та агента центрального апарату ФСБ.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в Службі безпеки України, яка взяла на себе відповідальність за інцидент.

Афанасьєвського підірвали у нього вдома. Він отримав множинні осколкові поранення голови, шиї, живота та перебуває у реанімації у важкому стані.

Юрій Афанасьєвський також відомий тим, що став фінансистом ватажка «ЛНР» Леоніда Пасічника. Він відмивав гроші для фінансування збройних формувань, які воювали проти України.

На Афанасьєвського наклали персональні санкції ЄС, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Японії.