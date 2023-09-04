Цьогорічне літо в Києві на 1,2 ºС перевищило кліматичну норму

Середня температура повітря цього літа в Києві становила +21,6 ºС, що на 1,2 ºС вище за кліматичну норму.

Про це 4 вересня повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Це літо — шосте серед найтепліших у столиці з 1881 року. Найбільше відхилення від кліматичної норми було в серпні.

Найхолодніше було 4 червня, коли температура під ранок опустилася до +7,9 °С, а найспекотнішим та рекордним виявилося 29 серпня, коли температура після полудня піднялась до +35,9 °С.

За літо в Києві було 13 температурних рекордів, один з них у червні, всі інші — в серпні. Кількість опадів за літо на проспекті Науки становила 242 мм, або 122% кліматичної норми. Найбільше їх випало в липні — дві місячні норми.