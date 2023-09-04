Генштаб: Війська росії втратили в Україні ще 460 військових і 29 артилерійських систем

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російських військ станом на 6 вересня. За минулу добу окупанти втратили ще приблизно 460 військових убитими, 4 танки, 14 бронемашин, 29 артилерійських систем та дві реактивні системи, одну систему ППО, катер, 47 одиниць автотехніки та 37 дронів.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі:

На фронті за минулу добу було понад 30 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують наступати по осі Мелітополя, закріплюючи позиції та ведучи контрбатарейний вогонь.