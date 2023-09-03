Українські бійці прорвали першу лінію російської оборони під Запоріжжям

Українські війська прорвали першу лінію російської оборони під Запоріжжям — на це пішли тижні копіткої роботи з розмінування. Тепер командувач угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський очікує швидшого прориву на слабшій, другій лінії.

Про це він заявив в інтервʼю The Guardian.

За словами Тарнавського, російські загарбники витратили 60% свого часу та ресурсів на зведення першої лінії оборони і лише по 20% на другу та третю. Наразі захисники наступають по обидва боки прориву і закріплюються на відвойованих територіях.

«У центрі наступу ми завершуємо знищення ворожих підрозділів, які прикривають відхід російських військ за їхню другу лінію оборони», — сказав він.

Тарнавський підкреслив, що контрнаступ стримувало побудоване росіянами величезне мінне поле. За ним російські війська «просто стояли і чекали на українську армію», підбиваючи українську техніку.

«Як тільки там (на першій лінії оборони) зʼявлялася будь-яка техніка, росіяни одразу починали її обстрілювати і знищувати. Тому розмінування проводилося тільки піхотою і тільки вночі», — підкреслив він.

Тепер, коли мінний барʼєр подолано, росіяни змушені маневрувати й передислоковувати свої сили. «Ворог підтягує резерви не лише з України, але й з росії», — зазначив Тарнавський.

Однак він певен, що рано чи пізно у росіян забракне сил, що дозволить захисникам наступати швидше. Тепер, коли мінне поле прорване, росіяни втратили значну частину своєї переваги.

«Чим ближче до перемоги, тим важче. Чому? Тому що, на жаль, ми втрачаємо найсильніших і найкращих. Тому зараз ми маємо сконцентруватися на певних напрямках і довести справу до кінця. Як би нам усім не було важко», — сказав Тарнавський.