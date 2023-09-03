Сили оборони за ніч збили 22 з 25 ударних дронів

У ніч на 3 вересня російські окупанти кілька разів атакували південні райони Одещини уданими БпЛА Shahed-136/131. Їх запускали з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, рф).
Загалом росіяни використали 25 дронів, з яких Сили оборони збили 22, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Три дрони поцілили у припортову інфраструктуру — постраждали двоє цивільних. Масована атака тривала понад 3,5 години.
- Попередня масована атака дронами й ракетами відбулася в ніч на 30 серпня. Росіяни тоді використали 28 ракет і 16 дронів-камікадзе Shahed-136/131, майже всі цілі (крім одного БпЛА) українська ППО знищила в межах Київської, Черкаської, Одеської й Миколаївської областей.