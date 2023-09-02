У Німеччині 98-річний охоронець концтабору «Заксенхаузен» постане перед судом у справах неповнолітніх

У Німеччині колишнього охоронця нацистського концтабору звинувачують у пособництві та підбурюванні до вбивства понад 3 300 людей.
Про це пише CNN.
Прокуратура не оприлюднила імʼя чоловіка згідно з німецькими законами про конфіденційність. Прокуратура міста Гіссен заявила, що чоловік працював у концтаборі «Заксенхаузен» між 1943 і 1945 роками. На той час обвинуваченому було менше 18 років, тому він постане перед судом у справах неповнолітніх. Очікують, що засідання відбудеться в місті Ханау.
У жовтні минулого року психіатрична експертиза підтвердила, що підозрюваного можуть судити.
- Концтабір «Заксенхаузен» відкрили у 1936 році. Це один з перших нацистських концентраційних таборів, який служив тренувальним табором для охоронців СС, які згодом вирушили служити в «Аушвіц» і «Треблінку». З 1936 по 1945 рік у таборі утримували понад 200 тисяч людей. Десятки тисяч увʼязнених померли від голоду, хвороб, примусової праці та з інших причин, а також під час і внаслідок медичних експериментів і систематичних знищувальних операцій СС.
- Постанова суду від 2011 року проклала шлях до остаточного судового переслідування за злочини під час Другої світової війни — навіть ті, хто побічно брав участь у вбивствах («не натискаючи на курок і не віддаючи наказів») можуть нести кримінальну відповідальність.
- Минулого року 101-річного колишнього охоронця «Заксенхаузена» засудили до пʼяти років позбавлення волі. Його визнали винним у сприянні жорстоким і підступним убивствам, а також «створенню та підтриманню небезпечних для життя умов у таборі».