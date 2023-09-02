Генштаб: Сили оборони України ліквідували понад 264 тисячі росіян

Минулої доби російська армія втратила приблизно 570 військових, 12 танків, 24 бойові броньовані машини, 30 артилерійських систем і засіб ППО. Загалом на війні в Україні вже загинули 264 060 росіян.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Минулої доби російська армія невдало наступала на околицях Новоселівського на Луганщині. На Донеччині окупанти наступали поблизу Курдюмівки, Сєверного і Красногорівки.

Сили оборони України продовжують контрнаступ на Мелітополь, закріплюються на позиціях і ведуть контрбатарейний вогонь.

За добу 1 вересня українська авіація 6 разів вдарила по зосередженню російських військ, озброєння і техніки, а також 5 разів поцілила по зенітно-ракетних системах ворога.

Українські ракетно-артилерійські війська уразили 4 райони скупчення окупантів, 10 артилерійських систем, 2 командні пости та 3 склади боєприпасів.