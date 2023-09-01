Данілов: Імена ухилянтів і лікарів, які фальсифікували довідки ВЛК, оприлюднять за три тижні

Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що за три тижні стануть відомі імена всіх ухилянтів, які виїхали з України за підробленими довідками, та лікарів, які фальсифікували непридатність до військової служби.

За його словами, лікарі здебільшого ставили однаковий фіктивний діагноз, наприклад відсутність однієї нирки.

«Майже в 90% випадків був той самий діагноз. Тепер це буде підлягати перевірці в законному порядку. Якщо людина справді непридатна, їй немає чого боятися», — запевнив секретар РНБО.

Якщо провину лікарів доведуть, то їхні імена разом з іменами тих, хто отримав від них фальшиві довідки, оприлюднять після завершення перевірки.

«Якщо так сталося, що ви були здоровою людиною з 18 до 45 років, умовно кажучи, а після 24 лютого раптово почали хворіти, то треба просто подивитися, що сталося. Може, вам потрібна допомога», — додав він.