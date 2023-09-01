Ісландія дозволила відновити китобійний промисел

Уряд Ісландії дозволив відновити комерційний китобійний промисел, але посилив правила для цього і покращив моніторинг ситуації. Утім, зоозахисники та екологи назвали це «великим розчаруванням».

Про це пише The Guardian.

Рішення уряду дозволити полювання на фінвалів — другого за величиною ссавця у світі після синього кита, що є під загрозою зникнення, зʼявилося після закінчення терміну дії тимчасової заборони.

Тимчасову заборону ввели в червні цього року, оскільки Ісландія виявила, що чверть упольованих минулого року китів померли болісною смертю: вони плавали із гарпуном у спині по декілька годин. Це суперечило ісландському законодавству про захист тварин.

Зараз в Ісландії діє єдина китобійна компанія Hvalur, але зоозахисники вважають, що вона не зможе виконати нові умови й уряд не продовжить їй ліцензію на вилов фінвалів. Нинішній дозвіл Hvalur діє до кінця 2023 року.

Минулого року в Ісландії вбили 148 фінвалів. Китобійний промисел у країні засуджує 51% ісландців, а підтримують його — 29% (багато з них люди віком від 60 років).