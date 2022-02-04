Ісландія припинить китобійний промисел з 2024 року

Повідомляється, що на 2019-2023 роки в Ісландії були встановлені квоти, які дозволяють щорічно виловлювати 209 фінвалів — другого за величиною виду на планеті після синього кита — та 217 малих смугастих китів. Але за останні три роки два основних власники ліцензій на вилов китів призупинили діяльність, а третій взагалі від неї відмовився. У цей період було вбито лише одного кита, у 2021 році.

«Існує мало доказів того, що ця діяльність приносить будь-яку економічну вигоду», — сказала міністр Свандіс Сваварсдоттір.

Видання зазначає, що попит знизився після того, як Японія – основний ринок китового мʼяса – повернулася до комерційного китобійного промислу у 2019 році після виходу з Міжнародної китобійної комісії. Полювання також стало занадто дорогим після того, як в Ісландії було розширено заборонену для рибальства прибережну зону, що змусило китобоїв піти ще далі від берега.

Частково на таке рішення вплинула пандемія коронавірусу. Обмеження щодо соціального дистанціювання призвели до того, що ісландські заводи з переробки китового мʼяса не могли працювати у звичайному режимі.

Ісландія відновила комерційний китобійний промисел у 2006 році після введеного у 1986 році мораторію.