Исландия прекратит китобойный промысел с 2024 года

Сообщается, что на 2019–2023 годы в Исландии были установлены квоты, которые позволяют ежегодно вылавливать 209 финвалов — второго по величине вида на планете после синего кита — и 217 малых полосатых китов. Но за последние три года два основных держателя лицензий на вылов китов приостановили деятельность, а третий ее и вовсе прекратил. В этот период был убит только один кит, в 2021 году.

«Существует мало доказательств того, что эта деятельность приносит какую-либо экономическую выгоду», — сказала министр Свандис Сваварсдоттир.

Издание отмечает, что спрос снизился после того, как Япония — основной рынок китового мяса — вернулась к коммерческому китобойному промыслу в 2019 году после выхода из Международной китобойной комиссии (МКК). Охота также стала слишком дорогой после того, как в Исландии была расширена запретная для рыболовства прибрежная зона, что потребовало от китобоев уйти еще дальше от берега.

Частично на такое решение повлияла и пандемия коронавируса. Ограничения по социальному дистанцированию привели к тому, что исландские заводы по переработке китового мяса не могли работать в обычном режиме.

Исландия возобновила коммерческий китобойный промысел в 2006 году после введенного в 1986 году моратория.