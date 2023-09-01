У ЄС схвалили нову вакцину проти коронавірусу

Європейська комісія схвалила вже третю версію вакцини проти коронавірусу. Її розробили BioNTech і Pfizer.
Про це пише пресслужба Єврокомісії.
Вакцина підходить для дорослих, дітей віком від 6 місяців. Європейське агентство з лікарських засобів дозволило її використовувати.
Комісія дозволила цю адаптовану вакцину за прискореною процедурою, щоб держави-члени ЄС могли підготуватися до своїх осінньо-зимових кампаній вакцинації.
Вакцину під назвою Comirnaty адаптували до штаму XBB.1.5 Omicron (відомий під назвою «Кракен»). Перед цим циркулювали штами «Альфа», «Бета», «Гамма», «Омікрон».
- 5 травня 2023 року ВООЗ скасувала статус пандемії COVID-19. Спалах коронавірусної інфекції стався наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоровʼя оголосила поширення коронавірусу пандемією.