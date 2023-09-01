Поліція повідомила про підозру викрадачам нафти, які пошкодили трубопровід

Правоохоронці повідомили про підозру пʼятьом злочинцям, які викрадали нафту з трубопровода.

Про це повідомили у пресслужбі МВС.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран МВС

Мешканці Полтавської та Чернігівської областей «врізалися» в трубопровід і збирали нафту крапельним способом, за якого фактично не фіксується падіння тиску. Після кожної крадіжки вони навіть вивозили ґрунт з місця злочину.

Також зловмисники проклали підземний відвід від пошкодженого трубопровода завдовжки близько 5 кілометрів. За один раз вони викрадали до 12 кубометрів нафти. Потім її збували нафтобазам і різним комерційним структурам. Таким чином фігуранти «заробили» понад пів мільйона гривень.