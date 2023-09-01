МОЗ відзвітував про зміни в роботі військово-лікарських комісій

Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко на засіданні РНБО відзвітував про зміни в роботі військово-лікарських комісій.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Ось що вдалося зробити:

Дозволили проводити огляд ВЛК у цивільних лікарнях. Це збільшило кількість комісій фактично вдвічі. Наразі залучено 819 цивільних медзакладів, 335 із них працюють із діючими військовослужбовцями. На обстеження військових у цивільних лікарнях виділили окремі кошти.

Запровадили електронну чергу. Цією послугою скористалися вже понад 45 тисяч українських військових.

Лікарів навчають працювати з електронною медичною системою. До лікарень передали понад 1 700 ноутбуків. Також запроваджують електронний документообіг — він уже працює у 82% військових частин.

Спростили отримання довідки про обставини травми, яка є підставою для компенсації. Раніше військові могли отримувати її протягом кількох місяців.

Запровадили виїзні медико-соціальні експертизи для військових. Понад 17 тисяч бійців пройшли експертизи в медзакладах, де вони лікуються.

Склали план щодо безбарʼєрності. У процесі — виділення фінансування.

Видали довідник з алгоритмом дій для поранених військовослужбовців, запустили гарячу лінію, сайт і довідку в застосунку «Джура».

Далі МОЗ працюватиме над питанням обмежено придатних, удосконалюватиме механізм оскарження рішень ВЛК і виплат грошового забезпечення військовослужбовцям, які лікуються за кордоном.

30 серпня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому ухвалили низку рішень щодо роботи військово-лікарських комісій.

Військово-лікарські комісії почали перевіряти після перевірки військкоматів — через корупцію. Національна поліція провела понад 200 обшуків і задокументувала схеми ухилення від призову. Правоохоронці вилучили понад 10 тисяч медичних справ.

31 серпня Офіс омбудсмана обіцяв за три тижні завершити перевірку всіх ВЛК в Україні.