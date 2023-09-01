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СБУ затримала снайпера, який готував замах на командування Сил оборони на Запоріжжі

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Служба безпеки України затримала ще одного учасника агентурної мережі ФСБ, яка на 9 травня цього року готувала замах на командування Сил оборони в Запорізькій області.

Про це СБУ повідомила 1 вересня.

Напередодні 9 травня Служба безпеки затримала двох організаторів групи, потім викрили їхнього спільника, який у власній квартирі під ліжком 6-річної доньки ховав зброю і боєприпаси. Зараз СБУ знайшла четвертого учасника агентурної мережі ФСБ із позивним «Фантом».

Затриманий — мешканець Запоріжжя, колишній військовий, який вміє стріляти зі снайперської гвинтівки безшумної стрільби «Вінторєз» (її виготовляють в рф і використовують російські спецпризначенці). Саме з такої гвинтівки «Фантом» мав вбити командування бойових підрозділів ЗСУ, які воюють на передовій південного фронту.

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Для цього російські «куратори» снайпера планували облаштувати для нього тайник зі зброєю. Однак коли СБУ викрила трьох інших учасників групи, на «Фантома» знову вийшов представник ФСБ і дав нове завдання — навести вогонь по фронтових позиціях Сил оборони. Для збору даних про розташування українських військових чоловік намагався використовувати своїх знайомих із фронтових районів області. СБУ затримала російського агента і тим сам запобігла удару по передових підрозділах ЗСУ.

Під час обшуків у чоловіка вдома знайшли понад пів тисячі набоїв різного калібру, зокрема патрони 308 win для стрільби зі снайперської гвинтівки.