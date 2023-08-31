Україна домовилася про велику партію «медеваків» для Сил оборони

Україна домовилася про постачання в країну великої партії броньованих автомобілів для медичної евакуації.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 31 серпня.

«Важлива новина для передової: домовлено про поставку в Україну броньованих «медеваків», великої партії. Те, про що мені говорили воїни, коли ми відвідували бойові бригади. Міністерство оборони сьогодні відзвітувало», — сказав він.

Також президент провів селекторну нараду з військовими та урядовцями, на якій були звіти ГУР та зовнішньої розвідки щодо планів окупантів. «Безнадійні в них плани», — зазначив президент.

Він не уточнив, з якою державою домовлено про постачання, про яку конкретно кількість і про які терміни йдеться.