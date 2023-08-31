Буданов: Росія не готова до використання ядерного озброєння з території Білорусі

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що росія доставила в Білорусь перші ядерні боєголовки, але результати тренувань з ядерними імітаторами на комплексах «Іскандер» показали неготовність до експлуатації такого озброєння.

Про це він сказав в інтервʼю Наталії Мосейчук.

«Це засіб ядерного стримування і засіб підвищення ставок. До речі, стосовно ядерної зброї білорусі, буквально кілька днів тому перші боєголовки були доставлені. До того проводились масштабні тренування з ядерними імітаторами. Я читав оригінали документів за результатами тренувань. Досить негарні для білорусі документи. Російське 12 головне управління, це управління, яке відповідає за саме ці засоби, написало, що за результатами тренувань з ядерними імітаторами для системи «Іскандер», які в невеликій кількості є в білорусі, було визнано повну неготовність білорусі до експлуатації застосування подібного озброєння. Разом з тим, білоруси показали максимально високий результат у володінні технікою типу «Точка У», — зазначив він.