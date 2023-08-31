ПЦУ з 1 вересня переходить на новоюліанський календар. Нові дати свят

Православна Церква України з 1 вересня переходить на новоюліанський календар. Про це ПЦУ нагадує 31 серпня.

Відзавтра церковні свята змістяться на 13 днів назад — їх відзначатимуть на 13 днів раніше. Наприклад:

Свято Різдва Пресвятої Богородиці відзначатимуть 8 вересня (а не 21);

Воздвиження Хреста Господнього — 14 вересня (а не 27);

Покрова Пресвятої Богородиці — 1 жовтня (а не 14);

Різдвяний піст триватиме з 15 листопада до 24 грудня (а не з 28 листопада до 6 січня);

Різдво Христове святкуватимуть 25 грудня, а не 7 січня.

Великий піст триватиме з 18 березня до 4 травня, а Пасха у 2024 році припадає на 5 травня. Ця дата є спільною і для тих, хто дотримується юліанського календаря, і для тих, хто живе за новоюліанським.

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