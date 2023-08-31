ДБР і прокуратура офіційно повідомили про розслідування катастрофи двох військових гелікоптерів Мі-8

Правоохоронці офіційно оголосили про початок розслідування авіакатастрофи двох військових гелікоптерів Мі-8, яка сталася 29 серпня у Краматорському районі Донеччини.
Про це повідомляють Офіс генпрокурора і Держбюро розслідувань.
Розслідують порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК). Також перевіряють технічний стан машин і версії про збиття та диверсію. Фахівці вивчать дані бортових самописців. У межах розслідування вже призначили низку експертиз.
Правоохоронці підтверджують загибель шістьох військовослужбовців. Це екіпажі.
- Про падіння гелікоптерів стало відомо 30 серпня з публікацій ЗМІ. Це гелікоптери 18 окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського (Сухопутні сили). Усі шестеро загиблих мали офіцерські звання. Ховатимуть їх 1 вересня в Полтаві.
- Причини падіння поки що невідомі, але начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш розповідав, що гелікоптери були на бойовому завданні, коли в небо злетів ворожий винищувач Су-35. Тоді українські гелікоптери заходили на посадку, щоб уникнути атаки. Чому вони впали — встановить слідство.