Литва викликала посла Ватикану після промови Папи Римського про росію

Литва викликала верховного дипломата Ватикану після слів Папи Римського Франциска про «велику матінку росію».

Про це пише Reuters.

МЗС Литви запросило посла на розмову після повернення архієпископа з відпустки. Три чверті літовців вважають себе католиками — це найбільший показник серед країн ЄС.