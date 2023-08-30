Рукопис Стіва Джобса з рекламою першого компʼютера Apple продали за $175 тисяч

Чернетку реклами компʼютера Apple-1, створеного Стівом Джобсом, продали на аукціоні за $175 тисяч.

Про це повідомило видання Evening Standart.

Стів Джобс залишив на чернетці свій підпис і повну адресу гаража батьків, де була розташована перша штаб-квартира компанії. Технічні характеристики в рукописі збігаються з офіційною рекламою Apple-1, випущеного в 1976 році.

RR Auction

Лот виставив друг Стіва Джобса, який спілкувався з ним ще у школі.

«Під час розробки Apple-1 я кілька разів відвідував Стіва (Різдво 1975 року, весняні канікули 1976 року і літо 1976-го) і бачив, як тестують комп’ютери в коробках у гаражі», — розповів він.

Крім рукопису, переможець аукціону отримає два полароїдні знімки робочого прототипу Apple-1.

RR Auction