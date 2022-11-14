На аукціоні за $200 тисяч продали поношені сандалі Стіва Джобса. Це рекордна вартість

На аукціоні продали за $200 тисяч пару старих сандалів Birkenstock, що носив покійний співзасновник Apple Стів Джобс — це найвища ціна, яку платили за пару сандалів на аукціоні.

Про це повідомляє CNN.

Коричневі замшеві сандалії моделі Arizona планували продати за $60 тисяч. Перед продажем Каліфорнійський аукціонний будинок розповів, що сандалії були «добре зужиті», але все ще «цілі», а також були основним елементом гардеробу Джобса в 1970—1980-х роках. Аукціонний дім також звернув увагу, що устілка з пробки та джуту зберігає відбиток ступні Стіва Джобса.

Сандалі від смітника врятував колишній управитель будинку Джобса Марк Шефф під час одного з генеральних прибирань.