ППО збила 28 крилатих ракет і 15 ударних дронів. Які області атакувала росія

Упродовж ночі сили ППО знищили всі 28 крилатих ракет і 15 із 16 ударних БпЛА.

Про це повідомив головнокомандувач Валерій Залужний.

Загалом за ніч зафіксували 44 ворожі повітряні цілі:

28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95МС з Каспію та району Енгельса;

16 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 — з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

Усі цілі збили в межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей.

Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив, що уламки дронів впали на один з обʼєктів інфраструктури та на залізничне полотно. Жертв і постраждалих немає.

На Київщині уламки збитих дронів і ракет пошкодили шість приватних будинків і садиб, гаражі та дві автівки.

Через пожежу 69-річна жінка отримала опіки, також поранені двоє чоловіків, повідомив голова поліції області Андрій Нєбитов.