Уночі безпілотники атакували шість областей рф. Це найбільший удар в тилу окупантів

У шести регіонах росії вночі лунали вибухи — у Псковській, Брянській, Орловській, Калузькій, Рязанській та Московській областях. Міноборони рф каже, що відбило атаку дронів, але про руйнування не повідомляє.

Псков

У Пскові, де розташовані військовий аеродром «Хрести» і Черьохінська військова база, о 23:45 почали лунати вибухи. Пропагандистське інформагентство ТАСС з посиланням на екстрені служби написало, що на аеродромі пошкоджені чотири транспортні літаки Іл-76.

За даними з відкритих джерел, на початок 2023 року на цьому аеродромі базувалися військово-транспортні літаки Іл-76 зі складу 334 військово-транспортного авіаполку ВКС рф.

Розквартирований там 104 гвардійський десантно-штурмовий полк ЗС рф на початку повномасштабного вторгнення в Україну коїв воєнні злочини в Бучі та інших місцях на Київському напрямку фронту.

Від Пскова до кордону з Україною (напряму через Білорусь) приблизно 700 км. Це один з найруйнівніших ударів в тилу росії.

Вибухи лунали й в районі військової частини 64044, де розташована 2 бригада спецназу ГРУ. Вони брали участь у війні проти України.

Інші області

Також уночі вибухи пролунали в Тулі, Брянську, звуки «роботи ППО» чули в Московській, Липецькій, Орловській та Калузькій областях, у Рязані та в бухті окупованого Севастополя.

У Брянську дрон впав на один із найбільших російських заводів мікроелектроніки, який виробляє компоненти для ОТРК «Іскандер» і ЗРГК «Панцир», — «Кремній ЕЛ».

Згодом у Тульській області, а також над частиною Московської (включно з частиною Москви), у Рязані та над частиною Калузької області закрили повітряний простір. Згодом його відкрили, а от Псковський аеропорт закрили до четверга.