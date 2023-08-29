Новини

США дадуть Україні новий пакет військової допомоги на $250 мільйонів

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги для України вартістю $250 мільйонів.

Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

У новий пакет увійшли:

  • ракети AIM-9M для ППО;
  • боєприпаси для артилерійських ракетних систем;
  • 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • обладнання для розмінування;
  • Javelin та інші протитанкові системи та ракети;
  • понад 3 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї.

Також США нададуть машини швидкої допомоги, підривні боєприпаси для ліквідації перешкод, запчастини, послуги, навчання та транспортування.