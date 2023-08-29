Орнітологи повернули до Нової Зеландії доісторичних птахів такахе. Їх десятиліттями вважали вимерлими

Орнітологи повернули до Нової Зеландії рідкісних птахів такахе (Porphyrio hochstetteri), яких вважали вимерлими з 1898 року. Друга назва птаха — безкрила султанка.

Про це пише The Guardian.

Як і багато новозеландських птахів, такахе еволюціонували окремо від місцевих ссавців. Вони не літають, мають зріст близько 50 см і живуть у горах. Археологи вважають, що вони жили у Новій Зеландії від епохи плейстоцену, що почалася 2,58 млн років тому і закінчилася 11 700 років тому.

Minden Pictures/Alamy

Від 1898 року такахе вважали повністю вимерлими. Їхню популяцію знищили тварини, що прибули до Нової Зеландії разом з людьми: горностаї, кішки, тхори і щури.

Спочатку природоохоронці зібрали та штучно інкубували яйця, щоб їх не їли хижаки. Люди годували пташенят за допомогою ляльок із характерними для птахів червоними дзьобами.

Після розведення птахів у неволі Департамент охорони природи поселив такахе в острівних заповідниках та національних парках. А минулого тижня 18 птахів випустили в долину озера Вакатіпу-Ваймаорі — гірську місцевість Південного острова Нової Зеландії.

Якщо такахе пристосуються на новому місці, у жовтні дослідники випустять на волю ще сім птахів. Ще десяток молодих особин планують поселити в долині на початку 2024 року.