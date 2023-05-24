Дослідження: Чисельність майже половини видів тварин скорочується

Біологи з Королівського університету Белфасту виявили, що 48% видів тварин на Землі нині демонструють скорочення популяції. Водночас чисельність лише 3% видів тварин у світі зростає.

Такі тенденції серйозно загрожують біорізноманіттю нашої планети, пише BBC.

Дослідники вивчили щільність популяції понад 70 тисяч тварин. Науковці пояснюють, що еволюція і навіть зникнення видів є нормальним явищем — 98% усіх видів, які жили на Землі, з часом вимерли. Але зараз цей процес відбувається в 100—1000 разів швидше ніж раніше.

Учені попереджають, що це може стати причиною «шостого масового вимирання» на Землі. Криза біорізноманіття загрожує екосистемам, від яких залежить життя на планеті та поширення хвороб.