ДБР почало розшифровку чорних скриньок двох літаків L-39, на яких загинули три українські пілоти

Державно бюро розслідувань почало розшифровку чорних скриньок двох літаків L-39, які зіткнулися в небі над Житомирщиною.

Про це повідомила радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

«Особлива увага буде приділена роботі механізмів літаків, тобто технічним характеристикам. Розпочалося вісім експертиз, які також мають довести, що або літаки були несправними, або це була помилка пілотів, або було порушення організації польотів. Очікуємо ще початку судово-медичних експертиз», — заявила Тетяна Сапʼян.

За її словами, штаб Повітряних сил проведе внутрішнє розслідування. Наразі очікують на початок судово-медичних експертиз.

«Уже опитано близько 30 свідків. Ідеться про цивільних громадян, а також про тих, хто був залучений до польотів або в той день перебували на робочому місці», — зазначила радниця з комунікації ДБР.