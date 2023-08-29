На Полтавщині під завалами олійниці знайшли тіло ще одного загиблого

Під завалами олійниці на Полтавщині знайшли ще одного загиблого. Кількість жертв зросла до чотирьох.
Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.
Учора в МВС повідомляли про одну зниклу безвісти людину. Найімовірніше, знайшли її тіло.
За останніми даними поранених пʼятеро. Усі жертви — це працівники підприємства в селищі Гоголеве Миргородського району, в яке влучила російська ракета в ніч на 28 серпня. Вони працювали в нічну зміну.
- Уночі 28 серпня вдарила по Україні ракетами морського та повітряного базування. На підприємстві в селищі Гоголеве ракета повністю зруйнувала виробничий цех. Також загорілося приміщення олійниці.