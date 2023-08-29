СБУ оголосила підозру київському бізнесмену — він сплатив до бюджету рф 50 мільйонів рублів податків

Служба безпеки України повідомила про підозру київському бізнесмену та його фінансовій директорці за сплату до бюджету росії понад 50 мільйонів рублів податків за 2022 рік.

Про це пише пресслужба СБУ.

Власник київської торгової компанії імпортував і продавав в Україні кліматичну техніку зі Східної Азії. Водночас він заснував дві компанії в Москві.

Перед початком повномасштабної війни чоловік виїхав до Європи й звідти керував бізнесом, зокрема в рф. Йому допомагала фінансова директорка.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Обох підозрюють у пособництві державі-агресору за змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 ККУ). Їм загрожує до увʼязнення до 12 років з конфіскацією майна.