Ілон Маск порушив закон під час трансляції за кермом, але уникнув штрафу

Американський мільярдер Ілон Маск транслював свою поїздку через Пало-Альто, тримаючи в руках телефон. У штаті Каліфорнія це незаконно, проте штраф йому не виписуватимуть.

Про це пише The Verge.

У трансляції видно, що Маск самостійно керував автівкою. Він був змушений вимкнути автопілот і показав, що перебуває на водійському сидінні.

Скріншот з відео

Мільярдеру загрожував штраф у $20 — саме стільки водії мають заплатити за перше подібне порушення в Каліфорнії. Департамент поліції Пало-Альто пояснив відсутність покарання тим, що поліцейські не бачили злочин особисто.

«Якби офіцер помітив водія з телефоном у руках, він міг би виписати штраф за порушення каліфорнійського закону про вільні руки. Оскільки жоден офіцер не був свідком цього безпосередньо під час події, штрафу не буде», — пояснив капітан поліції Пало-Альто Джеймс Райфшнайдер.

За його словами, департамент не виписує штраф без особистого спостереження, тому що поліцейські мають свідчити перед судом про те, що бачили. Також правоохоронці мають перевірити особу водія, його посвідчення і номерні знаки на місці події.