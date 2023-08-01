Ілон Маск зняв гігантську літеру X з даху штаб-квартири Twitter

Власник Twitter Ілон Маск зняв гігантську літеру X з даху штаб-квартири компанії у Сан-Франциско.

Про це пише ABC News.

Прессекретар Департаменту будівельної інспекції заявив, що місто отримало 24 скарги щодо інсталяції Маска. Люди скаржилися на яскраві миготливі вогні вивіски, дехто вважав її небезпечною, бо частина літери висіла над краєм будівлі. Ось як це виглядало:

Знак X демонтували з даху 31 липня.

За словами міських чиновників, власник нерухомості, де компанія орендує офіси, тепер має сплатити вартість дозволів на встановлення та зняття вивіски й витрати на розслідування. Також влада Сан-Франциско надіслала компанії Маска повідомлення про порушення, однак відповіді поки що не отримала.