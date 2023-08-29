Генштаб: Сили оборони України успішно наступали в напрямку села Вербове на Запоріжжі

Сили оборони України мають успіх на напрямку Новоданилівка — Вербове Запорізької області та закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Крім того, українські захисники продовжують вести наступ південніше міста Бахмут.

Окупанти безуспішно наступали в районах Авдіївки та Марʼїнки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат. У районі Кліщіївки Донецької області тривають важкі бої.

Українські бійці стримують атаки російської армії на Купʼянському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Минулої доби російська армія втратила приблизно 530 військових, 14 танків, 17 бойових броньованих машин, 25 артилерійських систем і засіб ППО. Загалом на війні в Україні вже загинули 261 840 росіян.