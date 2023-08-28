Сили оборони на Херсонщині знищили російську «новинку» РЛС «Прєдєл-Е»

Сили оборони на Херсонщині знищили російську радіолокаційну станцію загоризонтного виявлення «Прєдєл-Е». Окупанти називали її новинкою військово-промислового комплексу.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

«Мобільна берегова радіолокаційна станція загоризонтного виявлення з підвищеною скритністю «Прєдєл-Е» — саме так амбітно й помпезно росіяни презентували новинку свого військово-промислового комплексу вузькому колу фахівців у червні цього року. Потім у режимі «цілком таємно» спрямували її на тимчасово окуповану Херсонщину, аби відстежувати наші дії і по морю, і по суходолу», — розповідають бійці.

«Прєдєл-Е» прикривав і доволі сучасний комплекс радіоелектронної боротьби «Леєр-2», але вже в серпні унікальну розробку вартістю $200 млн українські воїни знищили вщент, разом із комплексом-захисником.