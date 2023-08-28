ГУР показав атаку дрона на казарму росіян в Енергодарі. Окупаційну адміністрацію евакуюють

Головне управління розвідки України опублікувало відео ймовірної атаки по штабі російського ОМОНу в окупованому Енергодарі. У ГУР зазначають, що 28 серпня о 09:50 в тимчасово окупованому Енергодарі пролунав вибух у «казармі» підрозділу росгвардії ОМОН «Ахмат-1».

Від вибуху є постраждалі окупанти. Також пошкоджені припарковані автівки, а у приміщенні зайнялася пожежа. У ГУР стверджують, що це операція місцевого руху опору, що його координує Головне управління розвідки.

Вибух відбувся на вул. Будівельників, 46, де раніше знаходилось місцеве відділення одного з українських банків. Після окупації міста «кадировці» захопили і переобладнали приміщення для військових потреб.

Наразі уточнюється інформація щодо кількості вбитих та поранених «кадировців». Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.

Після серії вибухів окупанти евакуювали місцеву військово-цивільну адміністрацію. Наразі в Енергодарі проходять перевірки та обмежено доступ до мережі Інтернет, повідомляє ГУР.