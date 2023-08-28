ГУР показав атаку дрона на казарму росіян в Енергодарі. Окупаційну адміністрацію евакуюють

Головне управління розвідки України опублікувало відео ймовірної атаки по штабі російського ОМОНу в окупованому Енергодарі. У ГУР зазначають, що 28 серпня о 09:50 в тимчасово окупованому Енергодарі пролунав вибух у «казармі» підрозділу росгвардії ОМОН «Ахмат-1».
Від вибуху є постраждалі окупанти. Також пошкоджені припарковані автівки, а у приміщенні зайнялася пожежа. У ГУР стверджують, що це операція місцевого руху опору, що його координує Головне управління розвідки.
Вибух відбувся на вул. Будівельників, 46, де раніше знаходилось місцеве відділення одного з українських банків. Після окупації міста «кадировці» захопили і переобладнали приміщення для військових потреб.
Наразі уточнюється інформація щодо кількості вбитих та поранених «кадировців». Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.
Після серії вибухів окупанти евакуювали місцеву військово-цивільну адміністрацію. Наразі в Енергодарі проходять перевірки та обмежено доступ до мережі Інтернет, повідомляє ГУР.
- Раніше, 28 серпня, розвідка показала удари-«привітання» по росіянах у День Незалежності і День прапора. 24 серпня в місті Камʼянка-Дніпровська Запорізької області дрон-камікадзе залетів у вікно заступника голови окупаційної адміністрації Олександра Реймера. Пораненого колаборанта евакуювали до лікарні. 23 серпня в штабі відділення ФСБ Енергодару пролунав вибух на зборах окупантів. Коли поранених і загиблих виносили на парковку, стався ще один вибух. Тіла загарбників вивозили кількома «Уралами» в напрямку Мелітополя.