В індійській школі вчителька змушувала дітей бити однокласника-мусульманина

Влада індійського штату Уттар-Прадеш опечатала приватну школу після того, як вчителька попросила учнів побити однокласника-мусульманина — він помилився у таблиці множення.

Про це пише BBC.

Чиновники кажуть, що школу закрили, бо вона «не відповідала критеріям відділу освіти».

Водночас вчителька Тріпта Тьягі заявила, що їй «не соромно» за свої дії, мовляв, вони були потрібні, щоб «контролювати» дітей.

Інцидент потрапив на відео, на якому чути слова вчительки: «Чому ви його так легко б’єте? Бийте дужче... Бий його по спині... У нього обличчя червоніє, так бий його зараз по спині».

Це спричинило національне обурення, а кілька опозиційних політиків назвали його «злочином на ґрунті ненависті».

Родина семирічного хлопчика забрала його зі школи і повідомила поліцію про цю ситуацію, але звинувачення не висунула.